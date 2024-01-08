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Aydın'a 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı - Son Dakika
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Aydın'a 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Aydın'da gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olunuyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. Aile Sosyal Destek Programı, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitimi, Evde Bakım Yardımı ve diğer sosyal yardımlarla binlerce kişi faydalandı.

Aydın\'a 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı
08.01.2024 - 13:01,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 2002 yılından bugüne kadar toplam 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, Aydın'a 2002 yılından bu yana yapılan yatırım ve destek rakamları da belli oldu. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın'a 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı. İl genelinde Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 67 bin 709 hane ziyareti yapıldı. Aile Eğitim Programı'ndan 13 bin 759 kişi, Evlilik Öncesi Eğitimi'nden 4 bin 230 kişi, Evde Bakım Yardımı'ndan 9 bin 300 kişi, sosyal yardımlardan ise 50 bin 127 hane faydalandı. 447 kişiye Aile Danışmanlık Hizmeti, 4 bin 86 kadına ise Kadın Konukevi'nde hizmet verildi. Ayrıca 53 adet sosyal yardım programı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aydın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'a 22 yılda 5 milyar 934 milyon TL yatırım ve destek sağlandı - Son Dakika
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