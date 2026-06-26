Aydın'a Göç ve Nüfus Verileri - Son Dakika
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Aydın'a Göç ve Nüfus Verileri

Aydın\'a Göç ve Nüfus Verileri
26.06.2026 09:33
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Aydın, yaz aylarında göç alırken, son bir yılda 4 bin 289 kişi göç etti, 4 bin 160 kişi göç etti.

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'a, son bir yılda toplam 4 bin 289 kişi göç ederken, 4 bin 160 kişi de Aydın'dan göç etti.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Aydın'ın 1 milyon 172 bin 107 olan nüfusunun 1 milyon 157 bin 488'ini Türk vatandaşları, 14 bin 619'unu ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. 2025 yılı verilerine göre bin 814'ü Türk vatandaşı, 2 bin 475'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 289 kişi Aydın'a göç etti. Bin 851'i Türk vatandaşı, 2 bin 309'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 160 kişi de Aydın'dan göç etti. Aydın'a göç eden nüfusun 2 bin 415'i erkek, bin 874'i ise kadın olurken, Aydın'dan göç eden nüfusun 2 bin 397'si erkek, bin 763'ü kadın oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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