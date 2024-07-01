Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Haftası\'nda görevlilerle kahvaltı programı düzenledi

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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle hastanede görev yapan özel güvenlik görevlileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Hastane yönetimi ve hastanede görev yapan özel güvenlik personeli birlikte kahvaltı yaptı. Özel güvenlik görevlileri ile sohbet eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan kahvaltı sırasında yaptığı konuşmada, özel güvenlik görevlilerinin büyük bir özveriyle hizmet verdiğini ve hastane ortamında huzur ve güveni sağlamak adına 7 gün 24 saat çalıştığını vurguladı. Kocakaplan, "Varlıklarından güç aldığımız başta hastane güvenlik birimimiz olmak üzere tüm güvenlik görevlisi çalışanlarının Özel Güvenlik Görevlileri Haftası kutlu olsun" dedi.

Özel güvenlik görevlileri de, kendilerini özel günlerinde unutmayan hastane yönetimine teşekkür etti. - AYDIN