Aydın Başsavcısı Arısoy, E Tipi Ceza İnfaz Kurumu\'nda toplantıya başkanlık etti

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurumda yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ziyarette kurumun genel işleyişi ve yürütülen hizmet süreçleri hakkında bilgi alan Başsavcı Arısoy, gerçekleştirilen incelemelerin ardından ceza infaz hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen toplantıda mevcut durum ve yürütülen faaliyetler ele alınırken, ceza infaz hizmetlerinin daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda kurum çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve ceza infaz hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıya Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Tamer Arslan, Hasan Özdoğan, Mehmet Erdem ve Ahmet Öztemur, Jandarma Bölük Komutanı Altan Kara ile kurumda görevli idari personel katıldı.