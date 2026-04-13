Büyükşehir\'deo isimler yine kadınlardan oluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı yaşanırken yıllardır olduğu gibi bu yıl da divan üyeleri kadınlardan oluştu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mecliste ayrıca ihtisas komisyonlarının üye sayısı da alınan kararla 9'a yükseldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk oturumu Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 38'i komisyon raporu ve 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise meclis başkanvekilleri, divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonu üyelerinin belirlenmesi oldu. Yoklamanın alınmasının ardından yapılan oylama ile meclis başkan vekilleri, divan katibi üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi. Yapılan gizli oylamanın ardından birinci meclis başkanvekili Salim Tümer Apaydın, ikinci başkanvekili ise Yiğit Menderes oldu.

Ayrıca toplantıda 2025 yılı faaliyet raporu okunurken, CHP'li üyelerin çekimser kalması üzerine rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun oylanması öncesinde ise zaman zaman 'hizmet' tartışması yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyelerinin rapor eleştirileri üzerine söz alan AK Parti Sözcüsü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "2025 yılı belediyemiz için gerçekten bir dönüşüm yılı olmuştur. 2025 yılı faaliyet raporu bir belge olmanın çok ötesinde bu şehre hizmet etmenin ne demek olduğunu anlatan canlı bir tarihtir" dedi.

Bu yıl da kadınlardan oluştu

Meclis Başkanvekilinin belirlenmesinin ardından divan katipliği için meclise sunulan isimler oylandı. Yapılan oylamanın ardından yıllardır olduğu gibi bu yıl da divan katip üyeleri kadınlardan oluşurken, Ayşe Özdemir, Yasemin Gürsoy, Tuba Dinçer, Raziye Akıncıoğlu ve Derya Oktay divan katibi üyeliğine seçildi.

Encümen üyelikleri seçimiyle devam eden toplantıda yapılan oylamanın ardından belediye encümeninin yeni üyeleri belli olurken, meclise sunulan isimler kabul edildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonrasında encümen üyeliklerine Hayatı Atlı, Yiğit Menderes, Celalettin Erol, Kadir Mutlu ve Hüseyin Işık seçildi.

Tansiyon yükseldi, komisyon üye sayısı değişti

İhtisas komisyonlarının belirlenmesi sırasında Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin partilere göre dağılımı ekrana yansıtıldı. Verilen bilgilere göre CHP'nin 46, AK Parti'nin başkan dahil 21, Bağımsızların 8, MHP'nin 7, İYİ Parti'nin ise 1 meclis üyesi bulunurken, komisyon üyesi sayılarında da değişikliğe gidildi. Önceden 7 olan komisyon üyesi sayılarının belirlenmesi üzerine yapılan konuşmalarda zaman zaman tansiyon yükseldi. AK Partili iki meclis üyesinin MHP'ye geçtiği iddiası ise mecliste tartışmaya sebep olurken, meclis başkanı Polat Bora Mersin, yaşanan gerginlik üzerine toplantıya ara verdi.

CHP grubu, komisyonların daha geniş katılımla çalışması amacıyla ihtisas komisyonu üyelerinin 9 kişiden oluşmasını önerdi. CHP Sözcüsü ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Aydın'a hizmet için ortak hareket edilmesi adına komisyonların 9 kişiden oluşmasını öneriyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Fatih Gürer ise "Ortak karar olmasını temenni ediyoruz. Daha önce kredilerle ilgili ret oyu vermiştiniz. İnşallah bundan sonra olmaz" ifadelerini kullandı.

Verilen önerge oy birliği ile kabul edilirken, yapılan görüşmelerin ardından ihtisas komisyonlarının 9 kişiden oluşması kabul edildi. Buna göre komisyonun CHP'den 5, AK Parti'den 2, MHP'den 1 ve bağımsız 1 üyeden oluşmasına karar verildi. Komisyon üye sayısının netleştirilmesinin ardından toplam 13 komisyonun üyeleri belirlendi.

Mecliste yeni isimlerin belirlenmesinin ardından Başkanvekili Polat Bora Mersin oturumu kapattı. - AYDIN