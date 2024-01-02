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Aydın Buharkent'te Pazaryeri İnşaatı İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
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Aydın Buharkent'te Pazaryeri İnşaatı İçin İmzalar Atıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılması planlanan ve 8. kez ihaleye çıkılan Buharkent Pazaryeri için yüklenici firma ile inşaat sözleşmesi imzalandı. Pazaryeri inşaatının bu ay içinde başlaması planlanmaktadır. Proje, esnaflara modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacak, ilçeye yeni bir cazibe merkezi kazandıracak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

Aydın Buharkent\'te Pazaryeri İnşaatı İçin İmzalar Atıldı
02.01.2024 - 15:34,
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Aydın'ın Buharkent İlçesinde yapılması planlanan ve 8.kez ihaleye çıkılan Buharkent Pazar Yeri için yüklenici firma ile imzalar atıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, pazaryerinin inşaatının bu ay içinde başlayacağını ifade ederek, "8. defa yapılan Pazaryeri ihalesini gerçekleştirdik. Yapım sözleşmesi, 2 Ocak 2024 tarihinde müteahhit firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kıyasettin Demir ile imzalanmıştır. Bu ay inşaat çalışmalarına başlanacak ve projenin en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşehrilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Proje, esnaflarımıza modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacaktır. İlçemize yeni bir cazibe merkezi kazandıracaktır. Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi - AYDIN

Kaynak: İHA
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