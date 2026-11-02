Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nun akrabası Ünal Şahin toprağa verildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun akrabası Ünal Şahin toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun akrabası Ünal Şahin hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi bugün Aydın Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı; Çerçioğlu aileyi yalnız bırakmadı ve başsağlığı diledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun akrabası Ünal Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun akrabası Ünal Şahin, hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi bugün Aydın Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu, Şahin ailesini yalnız bırakmadı. Başkan Çerçioğlu cenazede aile yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: İHA
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