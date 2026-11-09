Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde andı
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Çerçioğlu, Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anarken Cumhuriyet'i korumanın ve değerlerini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atamız; fikirleri, mücadelesi ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile milletimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O'nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de milletimizden aldığımız güçle, Aydın'ımız ve ülkemiz için çalışmayı, üretmeyi ve geleceğe umutla yürümeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkÖzlem ÇerçioğluGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
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