Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fideleri dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen fideleri alan vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu; "Üretimin devamlılığı ve bizlere miras kalan bu tohumların sürdürülebilirliği için fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkıyor hem de hemşehrilerimizin en iyiye ulaşmasını sağlıyoruz. Üretimin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çerçioğlu, fide dağıtımının ardından Sultanhisar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN