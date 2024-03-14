Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumu fidelerinin dağıtımını yapacak

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ile Germencikli vatandaşlarla buluştu. Buluşmada, ata tohumu fidelerinin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yıllık üretilen fide sayısını 10 milyona çıkaracaklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ile Germencik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, yerel tohumun önemine de dikkati çeken Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Kültürümüzün özünü oluşturan milli değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Üreticilerimize de yerel tohumlarımızla üretim yapmaya çağırıyoruz. Bizler mevsiminde kendi seralarımızda ve üretim alanlarımızda yetiştirdiğimiz bu sebzeleri Halk Ege Et marketlerimizde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Ürettiğimiz ürünler halkımız tarafından da oldukça beğeniliyor ve hemen bitiyor. Kültürel değerlerimizden olan bu sebzelerimizi ve meyvelerimizi çocuklarımıza ve torunlarımıza ulaştırma sorumluluğunu büyük bir memnuniyetle üstleniyoruz."

Yeni yatırımlarla ata tohumu üretim kapasitesini üç katından daha fazla artıracaklarının altını çizen Çerçioğlu, şimdiye kadar bu fidelerden 27 milyon adet üretip vatandaşlarla buluşturduklarını hatırlattı.