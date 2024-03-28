Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlar ve esnaflarla buluştu. Çerçioğlu, coşkulu kalabalık eşliğinde alanda yürüyüş gerçekleştirerek Çineliler ile selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi.

28.03.2024 14:55  Güncelleme: 15:01
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlar ve esnaflarla buluştu.

Pazar alanının girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçioğlu, coşkulu kalabalık eşliğinde alanda yürüyüş gerçekleştirerek Çineliler ile selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan Çerçioğlu'na vatandaşlar da sloganlar ve alkışlarıyla eşlik etti. Esnafların da coşkuya ortak olduğu ziyaret mitingi aratmadı.

Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların en iyiyi hak ettiğini bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Çerçioğlu, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin kentimizde yaşayan her bir vatandaşımıza eşit şekilde hizmet vermeye, Aydın'ın marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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