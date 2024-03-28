Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlar ve esnaflarla buluştu.
Pazar alanının girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçioğlu, coşkulu kalabalık eşliğinde alanda yürüyüş gerçekleştirerek Çineliler ile selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan Çerçioğlu'na vatandaşlar da sloganlar ve alkışlarıyla eşlik etti. Esnafların da coşkuya ortak olduğu ziyaret mitingi aratmadı.
Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların en iyiyi hak ettiğini bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Çerçioğlu, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin kentimizde yaşayan her bir vatandaşımıza eşit şekilde hizmet vermeye, Aydın'ın marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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