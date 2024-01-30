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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, en düşük ücretleri yükseltti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, en düşük ücretleri yükseltti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye ve bağlı şirket çalışanlarının en düşük ücretlerinin 23 bin 400 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Başkan Çerçioğlu, maaşlarda iyileştirme yapılacağını ve enflasyon canavarına ezdirmeyeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, en düşük ücretleri yükseltti
30.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:35
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye ve bağlı şirket çalışanlarının en düşük ücretlerinin 23 bin 400 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirket çalışanlarının en düşük ücretleri; yaşadığımız ekonomik koşullar da dikkate alınarak, almış oldukları maaşlara oranla yüzde 50 arttırılarak net 23.400 TL'ye yükseltilmiştir. Mayıs ayında da personelimizin maaşlarında iyileştirme yapılacaktır. Temmuz ayında yapılacak yeni toplu iş sözleşmesinde de çalışanlarımızı enflasyon canavarına ezdirmeyeceğiz. Tüm personellerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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