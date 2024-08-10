Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Engellilere Destek ve Hizmetleriyle Rol Model

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Yerel yönetimlerin engelliler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, engelliler için sağladığı destek ve hizmetlerle bir rol model olduğunu belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, yerel yönetimlerin, engellilerin topluma tam ve eşit katılımını sağlamada kritik bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Fiziksel erişilebilirlikten sosyal hizmetlere, eğitim imkanlarından istihdam fırsatlarına kadar birçok alanda engellilerin yaşam kalitesini artıran yerel yönetimlerin çalışmaları, toplumun her kesiminde fark oluşturduğuna vurgu yapan Başkan Özen, "Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran ve onları destekleyen yerel yönetimler, kapsayıcı ve adil bir toplumun temel taşlarıdır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu konuda örnek bir lider olduğunu ve Başkan Çerçioğlu'nun engellilere yönelik projeleri ve çalışmaları engelli bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını ifade eden Başkan Özen "Özlem Çerçioğlu, 'engellilerin annesi' olarak anılmayı hak eden bir belediye başkanıdır. Onun liderliğinde Aydın, engelliler için daha yaşanabilir bir kent haline geldi" şeklinde konuştu. Başkan Çerçioğlu'nun, engellilerin sosyal hayata katılımını artıran ve onların haklarını savunan çalışmaları, diğer yerel yöneticiler için de ilham kaynağı olmalıdır. Başkan Çerçioğlu, şehir genelinde fiziksel erişilebilirliği artıran projeler geliştirdi, engellilere yönelik sosyal hizmetleri çeşitlendirdi ve erişimi kolaylaştırdı. Engellilere yönelik eğitim ve istihdam imkanlarını artırarak, onların bağımsız yaşamalarını destekledi. Engellilere yönelik farkındalık çalışmalarını artırarak, toplumsal bilinçlenmeyi sağladı. Özlem Çerçioğlu'nun rol model olma nedenleri budur. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na engellilere verdiği destek ve sağladığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Diğer yerel yönetimlerin de aynı duyarlılık ve kararlılıkla engellilere yönelik çalışmalarını artırmasını temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN