Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik\'te vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Belediye başkan adayı Burak Zencirci ile birlikte Germencik'te vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Ata Tohumlarından fidelerin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yıllık üretilen fide sayısını 10 milyona çıkaracaklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata Tohumlarından üretilen fidelerle Aydın'ın her köşesinde fide şenlikleri düzenlemeye devam eden Çerçioğlu, bu tohumların önemine dikkati çekti. Yapılacak yeni yatırımlarla üretim kapasitesini üç katından daha fazla artıracaklarının altını çizen Çerçioğlu, şimdiye kadar bu fidelerden 27 milyon adet üretip vatandaşlarla buluşturduklarını hatırlattı.

Yerel tohumların önemine dikkati çeken Çerçioğlu, "Kültürümüzün özünü oluşturan milli değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Üreticilerimize de yerel tohumlarımızla üretim yapmaya çağırıyoruz. Bizler mevsiminde kendi seralarımızda ve üretim alanlarımızda yetiştirdiğimiz bu sebzeleri Halk Ege Et marketlerimizde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Ürettiğimiz ürünler halkımız tarafından da oldukça beğeniliyor ve hemen bitiyor. Kültürel değerlerimizden olan bu sebzelerimizi ve meyvelerimizi çocuklarımıza ve torunlarımıza ulaştırma sorumluluğunu büyük bir memnuniyetle üstleniyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN