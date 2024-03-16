Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova\'da Ata Tohumu Fideleri Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'da ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı, esnafla bir araya geldi.

İncirliova ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na, CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen de eşlik etti.

Ata tohumundan üretilen fidelerin dağıtımını yapan Başkan Çerçioğlu, "Kültürel değerlerimizden olan milli ve yeri tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu sebeple kapasite artışına gidip şu anda yıllık 3 milyon olan üretimimizi 10 milyona çıkaracağız. Bizler atalarımızdan bize miras kalan bu tohumlardan üretilen sağlıklı sebze ve meyveleri torunlarımızın da yemesini istiyoruz. Bunun için ata tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Fide dağıtımı sonrasında İncirliova esnafını da ziyaret eden Çerçioğlu ile Gökmen, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.