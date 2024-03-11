Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karacasu Pazarı\'nı Ziyaret Etti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde CHP Karacasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti. Pazar ziyaretinde alışveriş yapan Çerçioğlu, Aydın'ın diğer ilçelerine olduğu gibi Karacasu'ya da yatırımların gelecek dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

Pazar esnafı, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle akar yakıttaki durmayan artışın kendilerini etkilediğini söyledi. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na hayat pahalılığından yakınırken, yüksek fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarının yarısını alır hale geldiklerini kaydetti. Ekonomik koşulların özellikle dar gelirli aileleri olumsuz etkilediğini çok yakından bildiklerinin altını çizen Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğini üst seviyede uyguladıklarını vurguladı.