Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı\'da Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı, pazar esnafıyla bir araya geldi.

Ata tohumlarının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Ata Tohumları Projesi" kapsamında binlerce fideyi vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı'da ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlara dağıtan Başkan Çerçioğlu'na, CHP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı da eşlik etti.

Aydın'ın topraklarında üretilen yerel tarım ürünlerine olarak sahip çıktıklarını belirten Çerçioğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda da yıllık 3 milyon olan üretimimizi 10 milyona çıkaracağız. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz. Ürettiğimiz milyonlarca fideyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerçioğlu, daha sonra Koçarlı Pazarı'nı da ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken; üreticiler ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Emekli vatandaşlar da aldıkları emekli aylıklarıyla geçinemediklerini belirtti.