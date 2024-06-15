Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı'nı kutladı

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Kurban Bayramı'nda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Ortak değerlerimizin hatırlandığı bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu yayımladığı mesajında, "Bayramlar; insani, milli ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı'nı huzurlu ve mutlu geçirmeniz diliyorum. Birlik, beraberlik, duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN