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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda Taksicilerle Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda Taksicilerle Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası ilçesinde taksicilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası\'nda Taksicilerle Buluştu
20.01.2024 - 09:48,  Güncelleme: 09:50
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası ilçesinde taksicilerle bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, saha çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri çerçevesinde Kuşadası'nda bulunan Başkan Çerçioğlu, sahilde bulunan taksi durağını ziyaret etti. Burada taksicilerle bir araya gelerek 'hayırlı işler' dileyen Çerçioğlu, sorun ve talepleri dinledi. Çerçioğlu sosyal medya paylaşımına, "Bugün Kuşadası'nda taksici esnafımızla bir araya geldik, bol kazançlar diledik" notunu düştü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda Taksicilerle Buluştu - Son Dakika
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