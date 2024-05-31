Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na nezaket ziyareti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İncirliova Belediye Meclis Üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Aydın için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova Belediyesi meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. CHP'li meclis üyeleri, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Nazik ziyaretleri için meclis üyelerine teşekkür eden Çerçioğlu, güç birliği içerisinde Aydın için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, ziyaretten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN