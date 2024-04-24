Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik\'i Makamında Ziyaret Etti

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Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ağırladı. Hayırlı olsun ziyaretine geldiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Nazilli Belediyesi'ne kapılarımız sonuna kadar açık. Ertuğrul Tetik ister Aydın Büyükşehir Belediyesi yapar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 yıl sonra belediyeyi CHP'ye kazandıran Dr. Ertuğrul Tetik'i makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çerçioğlu ve Tetik'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, belediye başkan yardımcıları, büyükşehir daire başkanları hazır bulundu.

Başkan Çerçioğlu Nazilli Belediyesi önünde çiçekle karşılandı. Daha sonra herkesi selamlayan Çerçioğlu, Belediye girişinde Zabıta Mangası tarafından karşılandı.

"Nazilli'ye güzel hizmetler yapacağız"

Nazilli'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyacağını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İlk olarak ziyaretlere geçen hafta Efeler, bugün önce Kuyucak ve şimdide Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ettik. Başkanımızı resmi olarak il başkanımızla beraber hayırlı olsun dedik kutladık. Tabi ki daha önce beleye başkanlarımızla oturduk. Neler yapabilirizi, nasıl yol haritası izleyeceğimizi konuştuk. Çerçeveyi çizdik, ilerleyen zamanlarda içini doldurmaya başlayacağız. Ben çok değerli belediye başkanımla Nazilli'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyacağım. Tabi benim Nazilli çok önemli. Zaten önceden de oldukça büyük hizmetlerde bulunduk. Ama Ertuğrul başkanımla beraber eminim daha güzel hizmetler yapacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Nazilli Belediyesi'nin yanındayız. Çalışmalarımız son hızıyla devam edecek. Nazilli Belediyesi'ne kadar kapılarımız sonuna kadar açık. Ertuğrul Tetik ister Aydın Büyükşehir Belediyesi yapar. Bundan sonra çok iş yapacağız" dedi.

"Arkamızdaki en büyük güç Özlem başkanımız"

Çerçioğlu'nun ilk günden çok destek verdiğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Başkanım bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Buraya gelmekle bize şeref verdi. Bütün seçim süresince de söyledim; hakikaten arkanızda Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu gibi bir başkan olunca son derece insan rahat ediyor. İnanın önümüzdeki dönem hizmetlerimizi çok iyi yapacağız. En büyük güvencemizde Özlem Çerçioğlu olacak. Çünkü gerçekten bize çok destek veriyor. Seçimi kazandık ilk günlerden desteklerine başladı. 5 sene boyunca bu devam edecek. Göreceksiniz ki 5 sene sonra Nazilli'yi tanıyamayacaksınız. Yönetimi tanıyamayacaksınız. Halkın yönetimde olduğu sosyal bir belediye olacak. Şunu da herkes bilsin arkamızdaki en büyük güçte Özlem başkanımız olacak" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e Büyükşehir tarafından yetiştirilen zeytin ağaçlarından elde edilen bir şişe zeytinyağı ve lokum hediye etti. - AYDIN