Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i Makamında Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i Makamında Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik\'i Makamında Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çerçioğlu ve Tetik'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, belediye başkan yardımcıları, büyükşehir daire başkanları hazır bulundu.

24.04.2024 18:22  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ağırladı. Hayırlı olsun ziyaretine geldiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Nazilli Belediyesi'ne kapılarımız sonuna kadar açık. Ertuğrul Tetik ister Aydın Büyükşehir Belediyesi yapar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 yıl sonra belediyeyi CHP'ye kazandıran Dr. Ertuğrul Tetik'i makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çerçioğlu ve Tetik'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, belediye başkan yardımcıları, büyükşehir daire başkanları hazır bulundu.

Başkan Çerçioğlu Nazilli Belediyesi önünde çiçekle karşılandı. Daha sonra herkesi selamlayan Çerçioğlu, Belediye girişinde Zabıta Mangası tarafından karşılandı.

"Nazilli'ye güzel hizmetler yapacağız"

Nazilli'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyacağını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İlk olarak ziyaretlere geçen hafta Efeler, bugün önce Kuyucak ve şimdide Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ettik. Başkanımızı resmi olarak il başkanımızla beraber hayırlı olsun dedik kutladık. Tabi ki daha önce beleye başkanlarımızla oturduk. Neler yapabilirizi, nasıl yol haritası izleyeceğimizi konuştuk. Çerçeveyi çizdik, ilerleyen zamanlarda içini doldurmaya başlayacağız. Ben çok değerli belediye başkanımla Nazilli'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyacağım. Tabi benim Nazilli çok önemli. Zaten önceden de oldukça büyük hizmetlerde bulunduk. Ama Ertuğrul başkanımla beraber eminim daha güzel hizmetler yapacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Nazilli Belediyesi'nin yanındayız. Çalışmalarımız son hızıyla devam edecek. Nazilli Belediyesi'ne kadar kapılarımız sonuna kadar açık. Ertuğrul Tetik ister Aydın Büyükşehir Belediyesi yapar. Bundan sonra çok iş yapacağız" dedi.

"Arkamızdaki en büyük güç Özlem başkanımız"

Çerçioğlu'nun ilk günden çok destek verdiğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Başkanım bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Buraya gelmekle bize şeref verdi. Bütün seçim süresince de söyledim; hakikaten arkanızda Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu gibi bir başkan olunca son derece insan rahat ediyor. İnanın önümüzdeki dönem hizmetlerimizi çok iyi yapacağız. En büyük güvencemizde Özlem Çerçioğlu olacak. Çünkü gerçekten bize çok destek veriyor. Seçimi kazandık ilk günlerden desteklerine başladı. 5 sene boyunca bu devam edecek. Göreceksiniz ki 5 sene sonra Nazilli'yi tanıyamayacaksınız. Yönetimi tanıyamayacaksınız. Halkın yönetimde olduğu sosyal bir belediye olacak. Şunu da herkes bilsin arkamızdaki en büyük güçte Özlem başkanımız olacak" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e Büyükşehir tarafından yetiştirilen zeytin ağaçlarından elde edilen bir şişe zeytinyağı ve lokum hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Ertuğrul Tetik, Nazilli, Aydın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i Makamında Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 19:07:03. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i Makamında Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement