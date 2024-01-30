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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'de Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Bağarası Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Üreticiler ve vatandaşlar, Çerçioğlu'nu yoğun ilgiyle karşıladı ve Aydın genelinde yapılan yatırımlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke\'de Vatandaşlarla Buluştu
30.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 17:22
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Bağarası Salı Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Üreticiler ve vatandaşlar Çerçioğlu'nu yoğun ilgiyle karşıladı.

Vatandaşlar, Büyükşehir'in Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise önümüzdeki dönem yapılan yatırımların da artarak devam edeceğini belirtti. Tarım kenti Aydın'da, üretimin çok daha fazla olması gerektiğini söyleyen üreticiler; mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı.

Pazardan alışveriş yapan bir genç ise evlenmek istediğini fakat uzun yıllardır işsizlikten dolayı evlenemediğini belirtti. Çerçioğlu da gence hak vererek günümüzde Türkiye'nin en büyük probleminin işsizlik olduğunu söyledi. Pazar esnafından alışveriş yapan Çerçioğlu, vatandaşa hak verdiklerini belirterek; her zaman vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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