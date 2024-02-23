Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Umurlu Pazarı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Umurlu Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Çerçioğlu'na, CHP'nin Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, Umurlu'ya birçok yatırım yaptıklarını belirterek, gelecek dönemde de yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Fiyatların çok yüksek olduğunu aktaran vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını dile getirdi.