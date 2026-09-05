Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 17 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, yatırımların devam edeceğini belirterek tüm ilçelerde hizmetlerin süreceğini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla hayata geçirilen yatırımlarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

Çalışmalar güncel olarak; Buharkent ilçesinde Efeler Caddesi'nde, Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi'nde ve Tütüncüler, Madran, Kazandere ve Alhisar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Subaşı ve Kırkışık Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir Halk Marinası'nda, Barış ve Aldemir Caddelerinde, Efeler ilçesinde A1 kanal yolunda, Kemer Mezarlığı'nda, Elizdere Köprüsü'nde, Dereyolu, Polis Okulu, Ara Güler, İnönü ve Zeybek 3 Caddelerinde, Atatürk, Turgut Özal, Yörük Ali Efe ve Kızılçay Bulvarlarında, Eğrikavak Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Cılımbız, İkizdere, Karabağ ve Yazıdere Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Karacasu ilçesinde Ataköy, Çamarası ve Yeşilyurt Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Şenköy Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesinde Çeşme ve Hacıhamzalar Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Kızılcaköy ve Ahatlar Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Soğucak Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Yamalak Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde 77. Sokak'ta, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde 1354. Cadde'de ve Köprüalan Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Eğridere Mahallesi'nde ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanında yatırım ve projelerimizi sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor - Son Dakika

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