Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karakoz, Acarlar Hali esnafı ile görüştü - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karakoz, Acarlar Hali esnafı ile görüştü

16.08.2022 11:13
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karakoz, Acarlar Hali esnafı ile görüştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte Acarlar hal esnafını ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte Acarlar hal esnafını ziyaret etti.

Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar Mahallesi'ne modern bir hal yapılması için 2014 yılından bu yana uğraş verdiğinin altını çizdi. Yeni hali yapmak istedikleri alanın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin henüz yapılmadığını hatırlatan Karakoz, tahsisle birlikte bir an önce çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

Ziyarette hal esnafıyla ve vatandaşlara halin mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Başkanvekili Karakoz, "Aydın'da hal yapmak için en uygun yer Acarlar. Tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin ticareti konusunda Acarlar'ın potansiyeli çok yüksek. Burada üretici var, geçmişten gelen bir deneyim var ve en önemlisi de bir talep var. Bu potansiyeli verimli kullanabilmek için Acarlar'a bölgenin en büyük ve modern halini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hal esnafı ve Acarlar halkı da halin Acarlar'a yapılması gerektiğini belirterek, Başkan Çerçioğlu'nun gayretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - AYDIN

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz, Acarlar Hal Esnafını Ziyaret Etti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz, Acarlar Hal Esnafını Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Aytekin Kaya, İncirliova, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karakoz, Acarlar Hali esnafı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karakoz, Acarlar Hali esnafı ile görüştü - Son Dakika
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