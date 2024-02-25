Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili\'nde Helva Hayrı Yaptı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berat Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı 17 ilçede ve 29 farklı noktada gerçekleştirildi.

Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. Vatandaşlar, helva hayrı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür edip memnuniyetlerini ifade etti. - AYDIN