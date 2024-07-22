Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Haydere Yolu\'nu Yeniliyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan Haydere Yolu'nu yeniliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan Haydere Yolu'nu yeniliyor. ASKİ ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, Bozdoğan Haydere Yolu'nda altyapı çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, sıcak asfalt serimi ve ardından şerit çizgilerinin çekilmesiyle devam edecek. Yol işaretlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte yollar, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN