Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni Tamamladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni Tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent\'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi\'ni Tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent'te hayata geçirdiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatını tamamladı. Tesiste tarımsal sulama suyu kalitesinde arıtma yapılacak.

02.06.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından hayata geçirilen Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapım çalışmalarının sonuna gelindi.

Buharkent'e uzun yıllar hizmet edecek olan ve günlük 3 bin 560 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, Buharkent'te 18 bin 736 kişiye hizmet verecek. Temmuz ayında hizmete alınması planlanan tesiste kaba ve ince ızgara ile 2 adet kum tutucu ve yağ tutucudan oluşan ön arıtma sistemi mevcut. Tesiste ayrıca 2 adet anaerobik havuz, 2 adet havalandırma havuzu, 2 adet çökertme havuzu, 1 adet mikro disk filtre, 1 adet çamur yoğunlaştırıcı ve 1 adet çamur susuzlaştırıcı bölümleri de yer alıyor. İleri biyolojik arıtma yapılacak tesisten çıkacak olan su, tarımsal sulama suyu kriterlerini uygun olacak ve tarımsal sulamada kullanılabilecek.

Bittiğinde atık suların tarımsal sulama suyu kalitesinde arıtılacağı tesisin inşaat kısmı tamamlanırken, mekanik ekipman ile elektrik tesisatı imalatına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tesisin şimdiden Buharkent'e hayırlı olmasını diledi. Söz verdikleri yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, tesisi Buharkent'e kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent'te İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni Tamamladı - Son Dakika
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