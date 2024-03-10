Aydın Büyükşehir Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışması Yapıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamda yerine getirmelerini sağlamak için kentin tüm ilçelerindeki camilerde temizlik çalışması yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla camilerin bütün bölümlerinde detaylı temizlik yapılıyor. Camilerin iç bölümlerinde de halılar özel makinelerle temizleniyor.

İbadethanelerin temizliğine özel önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. İbadethanelerimizin tertemiz olması için temizlik çalışmalarını rutin olarak yürütüyoruz" dedi.