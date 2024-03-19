Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde özel bir konser düzenledi.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konserde sevilen sanatçı Özgür Can Çoban, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan eserleri seslendirildi. Anlamlı bir günde gerçekleştirilen özel konserde vatandaşlara duygu dolu anlar yaşarken, konsere de büyük ilgi gösterdi.

109 yıllık bir destanı gelecek nesillere aktarmak adına her yıl doğu gibi bu yılda etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde özel bir etkinlik gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Konsere katılan vatandaşlar ise böyle anlamı bir konser düzenlediği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN