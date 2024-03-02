Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Ücretsiz Gübre Hizmeti Sunuyor

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle kent tarımına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 20 dekar ve altında araziye sahip çiftçilerin arazilerine gübre atımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son teknoloji drone'lar kullanılarak ücretsiz gerçekleştirilecek.

Projeyle hem çiftçinin akaryakıt giderlerini azalttıklarını, hem de yerden gübre atımıyla yaşanan yüzde 10'a varan ürün kaybının önüne geçeceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çiftçimiz akaryakıt, gübre, tohum gibi maliyetlerin altında eziliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin üretmesi, maliyetinin düşmesi adına her türlü destekte bulunduk, bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimizi ücretsiz olarak sunacağımız bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum" dedi.