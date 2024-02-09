Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ve Nazilli ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ve Nazilli ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ve Nazilli ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ve Nazilli ilçelerinde 2 caddeyi yenileyerek trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza attı.

09.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:46
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdükleri eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler ve Nazilli ilçesinde 2 caddeyi yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya hız kesmeden devam ediyor. Hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok ilçede eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarını süren Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli 5 Eylül Caddesi ve Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde de sıcak asfalt kaplama ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından yaya geçidi, logo ve yol çizgi çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Nazilli 5 Eylül Caddesi'nde de altyapı çalışmalarının ardından kazı işlemleri ve temel malzeme serimi yapıldı. Çalışmalar sıcak asfalt serimi ile devam etti. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilerek trafiğe açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor" dedi.

Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar için Büyükşehir'e ve Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ve Nazilli ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı - Son Dakika


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