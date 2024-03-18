Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fuar Aydın\'da Ramazan etkinlikleri düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları Fuar Aydın'da düzenlenen ramazan etkinliklerinde bir araya getiriyor.
Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesinin Fuar Aydın'da düzenlediği Ramazan etkinliklerine ilgi gösteriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu etkinlikleri düzenlemesine çok sevindiklerini belirten aileler, sadece çocuklara yönelik etkinlikler planlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu da özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline gelmesinin Fuar Aydın'ın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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