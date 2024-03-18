Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fuar Aydın\'da Ramazan etkinlikleri düzenliyor

Yerel

İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti\'nin elindeki son İstanbul anketi

Olaylı maç sonrası kim ne kadar ceza alacak?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları Fuar Aydın'da düzenlenen ramazan etkinliklerinde bir araya getiriyor.

Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesinin Fuar Aydın'da düzenlediği Ramazan etkinliklerine ilgi gösteriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bu etkinlikleri düzenlemesine çok sevindiklerini belirten aileler, sadece çocuklara yönelik etkinlikler planlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu da özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline gelmesinin Fuar Aydın'ın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.