Aydın Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Sunuyor

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Emekli Kart'la emeklilere Ege Et mağazalarında verilen yüzde 20'lik indirimin ardından, vatandaşların hayatına dokunacak yeni bir proje daha başlattıklarını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ve Nazilli'de bulunan hastanelerde başlatılan uygulamaya göre; hastanede yatan hastası olan vatandaşlara, refakatçi hizmeti sunuluyor. Hasta yakınlarının gün içinde gündelik işleriyle ilgilenmelerini sağlayacak uygulamayla, refakat hizmetini hafta içi beş gün, beş güne kadar sabah 8: 30 akşam 17: 30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri verecek.

Bu uygulamayla hastası olan vatandaşların hayatını bu zor günlerinden kolaylaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; sosyal belediyeciliğin Türkiye'deki çıtasını belirleyen bir belediye olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımıza kolaylık sunacak yeni projeler üretmeye devam edeceklerini kısa süre içerisinde uygulamanın diğer ilçelerde de başlayacağını ifade etti. - AYDIN