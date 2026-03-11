Büyükşehir\'in iftar sofraları vatandaşları buluşturuyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan her gün binlerce vatandaş bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, Buharkent ilçesi kapalı pazar yerinde, Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde, Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde ve Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bugün de binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açtı.

Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN