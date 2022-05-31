Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor

31.05.2022 13:00
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor

Aydın'da sürücü ve yayaların daha konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarında hız kesmiyor.

Aydın'da sürücü ve yayaların daha konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarında hız kesmiyor.

Planlı bir şekilde hızlı ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, birbiri ardına çalışmalarını tamamlıyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Efeler ilçesinde yer alan Köroğlu Caddesi'ni de sıcak asfalt ile yenileyerek kullanıma açtı.

Işıklı ve Kadıköy bulvarlarını birleştiren bir noktada yer alan Köroğlu Caddesi'nde, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Fen İşleri ekipleri koordineli olarak çalıştı. Üst yapı çalışmaları öncesinde ASKİ ekipleri güzergahta yer alan içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilerken, Fen İşleri ekipleri de yağmur suyu hatlarını yeniledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yolda hızla kazı işlemleri ve temel malzeme serimi yapıldı. Bu işlemlerin ardından sıcak asfalt serimi yapılırken, cadde de yer alan kaldırımlarda yeniden düzenlendi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri yapılan Köroğlu Caddesi, yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirilerek trafiğe açıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmetine sunulan yol, mahalle sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı. Caddenin daha modern bir görünüme sahip olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolları yeniliyor - Son Dakika


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