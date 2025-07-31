Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı için Yarışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 'Zafer Bayramı' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sunan projelere imza atan Başkan Çerçioğlu, yarışma ile Aydınlı öğrencileri yeteneklerini sergilemeye çağırdı. Yarışmaya; resim kategorisinde anaokulu ve ilkokul, kompozisyon kategorisinde ortaokul, şiir kategorisinde ise lise öğrencileri katılabilecek.

Eserlerin son teslim tarihi 25 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlenirken, başvurular elden ya da kargoyla Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne yapılabilecek. Yarışmanın sonuçları ise 29 Ağustos'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin www.aydın.bel.tr adresinden açıklanacak.

Başkan Çerçioğlu, tüm gençleri yarışmaya katılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşamaya davet etti. - AYDIN