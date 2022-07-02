Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark

02.07.2022 21:27
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda çocukların yaz aylarında serinleyip doyasıya eğlenebilmeleri için aquapark açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün stresini atmak isteyen aileleri, Aydın Tekstil Yaşam Alanı’na davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda çocukların yaz aylarında serinleyip doyasıya eğlenebilmeleri için aquapark açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün stresini atmak isteyen aileleri, Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na davet etti.

İçerisinde birçok aktivite olanağı bulunan Aydın Tekstil Alanı'nda çocuklar için aquapark hizmete açıldı.

Tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na davet eden Başkan Özlem Çerçioğlu, alanda her akşam konser düzenlendiğini hatırlattı; 4 Temmuz Pazartesi akşamı da sinema gecesi düzenleneceğinin müjdesini verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement