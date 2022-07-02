Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark

Tüm Aydınlıları Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na davet eden Başkan Özlem Çerçioğlu, alanda her akşam konser düzenlendiğini hatırlattı; 4 Temmuz Pazartesi akşamı da sinema gecesi düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda çocukların yaz aylarında serinleyip doyasıya eğlenebilmeleri için aquapark açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , günün stresini atmak isteyen aileleri, Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na davet etti.

Kaynak: ANKA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

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