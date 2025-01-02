Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Geleneksel Helva Dağıtımı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Geleneksel Helva Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Regaip Kandili\'nde Geleneksel Helva Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcında vatandaşlara helva dağıtarak bu geleneği sürdürdü. Nazilli'de yapılan etkinlikte binlerce insan helva alabilmek için kuyruk oluşturdu.

02.01.2025 20:56  Güncelleme: 20:58
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 ayların başlangıcını ve Regaip Kandilini vatandaşlara helva dağıtarak karşıladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kandil geleneği sürüyor. Nazilli'de Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ikramı olan kandil helvası dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hayrı için teşekkür eden ve selamlarını ileten Başkan Tetik vatandaşların kandilini de kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Aydın merkez dışından ilçelerde de dağıtım yapıldı. Aydın'ın en büyük ilçelerinden Nazilli'de de helva hayrı gerçekleştirildi. Altıntaş Mahallesi Koca Camii önünde yapılan helva dağıtımına Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Başka Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Altıntaş Mahalle Muhtarı Bahar Beşer katıldı. Vatandaşlar helvadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kendi elleriyle vatandaşlara helva dağıtan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, yaptığı açıklamada "Bugün 3 ayların birinci günü ve Regaip Kandili. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na helva hayrı için teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yenipazar ve Karacasu'da da Regaip Kandili için helva dağıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Geleneksel Helva Dağıtımı - Son Dakika

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