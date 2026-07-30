Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençleri bu sene de yalnız bırakmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Atatürk Kent Meydanı'na kurulan 'Tercih Tırı' her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin yanında oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan danışmanlık hizmeti ile öğrenciler; puan ve başarı sıralamalarına uygun, hedefleri doğrultusunda en doğru tercih listesini oluşturma imkanı buluyor. Üniversite, bölüm ve şehir seçimlerinde profesyonel rehberlik hizmeti sunan Tercih Tırı, gençlerin geleceklerini şekillendirmelerinde yol gösterici oluyor.

Tercih Tırı, 10 Ağustos Pazartesi gününe kadar her gün 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm öğrencileri Tercih Tırı'na davet ederek, "Gençlerimizin geleceklerini şekillendirecek üniversite tercih döneminde de yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hayallerine giden yolda doğru kararlar almalarına katkı sunmak için uzman rehberlerimizle birlikte ücretsiz danışmanlık hizmetimizi bu sene de sürdürüyoruz. Gençlerimizin eğitim yolculuğunun her aşamasında destek olmaya, onların geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.