Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Yeni Yol Çalışmaları

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Zeybek 3. Cadde'de kazı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan Zeybek 3. Cadde, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak. Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kent genelinde gerçekleştirdiğimiz hizmet odaklı çalışmalarımız ile hemşehrilerimizin taleplerini yerine getiriyor, yatırımlarımızı Aydın'a kazandırıyoruz. Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN