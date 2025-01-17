Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Yol Yenileme Çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde yol yenileme çalışmalarına başladı. ASKİ ekiplerinin tamamladığı kanalizasyon çalışmalarının ardından, Fen İşleri Dairesi yol yapım ve bakım ekipleri, caddelerdeki sıcak asfalt serimini tamamlayarak daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmayı hedefliyor.

17.01.2025 11:42  Güncelleme: 11:46
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla faaliyetlerine başlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Savuca Mahallesi'nde bulunan İnönü Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde sürdürdükleri kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimini tamamlayacak. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi ve logolama çalışmaları yapılacak caddeler, yenilenen halleri ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın'ın her noktasında yol yenileme ve yapım çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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