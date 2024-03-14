Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Arama Kurtarma Köpeği Zeyna Birinci Oldu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı arama kurtarma köpeği "Zeyna", Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) tarafından Türkiye'de altıncı kez gerçekleştirilen "Arama Köpekleri Doğa Arama Sınavı"nda RH-T V kategorisinde birinci oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçen yıl şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da görev alıp birçok hayat kurtaran "Zeyna" ile gurur duyduklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermeleri için özenle seçilmiş köpeklerinden olan "Zeyna", İstanbul'da 8-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmada birçok köpek arasından sıyrılarak en yüksek puanı aldı. "Zeyna"nın kendilerini her zaman gururlandırdığını ifade eden Çerçioğlu, "Temennimiz tabii ki 'Zeyna'ya hiçbir zaman bir görev düşmemesi. Fakat bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı her konuda hazırız" dedi.

"Zeyna", Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde standartlara uygun bir şekilde inşa edilen zorlu enkaz alanında eğitim alıp AFAD'ın düzenlediği yeterlilik sınavında da 100 üzerinden 98 puan elde etmişti. - AYDIN