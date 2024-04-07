Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri Bayram Süresince Ücretsiz

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı süresince otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri, 10, 11 ve 12 Nisan günlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini belirten Başkan Çerçioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri için bizler bayramda da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle buluşabilmeleri için bu bayramda da otobüslerimiz ücretsiz olacak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden mutlu bayramlar dileriz."

Vatandaşlar otobüslerin hareket saatlerine, https://aydin.bel.tr/mobil/detail/6926 adresi üzerinden ulaşabilecek.