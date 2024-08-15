Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın kent genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Acarlar Mahallesi'nde cadde ve parklarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da tertemiz tutuyor. - AYDIN