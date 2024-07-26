Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tercih tırına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tercih tırında uzman rehber eğitmenler eşliğinde öğrenciler tercih listeleri oluşturabilecek. Tır, 02 Ağustos'a kadar danışmanlık hizmeti verecek.

26.07.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan tercih tırına yoğun ilgi gösteriyor.

Tercih tırında öğrenciler, aldığı puanlar ve hayalleri doğrultusunda uzman rehber eğitmenler eşliğinde listeler oluşturma fırsatı yakalayacak. Aydınlı gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirmek için bölüm, şehir ve üniversite tercihi yapacağı tır, 02 Ağustos'a kadar 17.00-23.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verecek.

Gençlere, üniversite seçimi konusundan tercih tırına uğrama çağrısından bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençlerimizin hayatlarının en önemli kararlarından biri olacak üniversite tercihlerinde de yanındayız. Onların istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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