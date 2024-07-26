Aydın Büyükşehir Belediyesi Tercih Tırı Öğrencilerin Yoğun İlgisini Çekiyor

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yılda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan tercih tırına yoğun ilgi gösteriyor.

Tercih tırında öğrenciler, aldığı puanlar ve hayalleri doğrultusunda uzman rehber eğitmenler eşliğinde listeler oluşturma fırsatı yakalayacak. Aydınlı gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirmek için bölüm, şehir ve üniversite tercihi yapacağı tır, 02 Ağustos'a kadar 17.00-23.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verecek.

Gençlere, üniversite seçimi konusundan tercih tırına uğrama çağrısından bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençlerimizin hayatlarının en önemli kararlarından biri olacak üniversite tercihlerinde de yanındayız. Onların istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN