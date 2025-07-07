Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz 2025'te meydana gelen elim olayda şehit olan 12 Mehmetçik için Aydın Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının önüne siyah kurdeleler takıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi de metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden kahraman askerlerin hatırasını yaşatmak amacıyla şehir içi otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına siyah kurdele astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum " dedi. - AYDIN