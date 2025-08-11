Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yatırımlarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem şehir merkezinde hem de kırsalda ulaşımı güçlendiren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesinin Tepecik ile Bingeç Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda yenileme çalışmaları başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolun zeminini güçlendirip sathi kaplama yaparak ulaşımı hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaların sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımız devam edecek" dedi. Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN