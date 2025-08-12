Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yatırımlarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de ulaşımı iyileştiren yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Çine ilçesi Kargı, Akdam, Kahraman ve Kabataş Mahalleleri arasındaki yolda yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yolun zemini güçlendiriliyor ve sathi kaplama ile daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız için hizmetlerimize devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN