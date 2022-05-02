Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı

02.05.2022 16:13
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nda, bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nda, bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlaştı. Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokum dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi'nin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


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